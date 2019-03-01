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CHP’li Eren Erdem’e FETÖ davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası

17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını paylaştığı iddiasıyla yargılanan Eren Erdem’in davasında mahkeme kararını açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 20:22
CHP’li Eren Erdem’e FETÖ davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası

17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını paylaştığı iddiasıyla yargılanan Eren Erdem’in davasında mahkeme kararını açıkladı. Eren Erdem’in 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davada mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Eren Erdem’in ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ ve ‘gizli tanığın ifşası’ suçundan beraatine hükmetti. Erdem’in ‘silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek’ suçundan ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



Davanın diğer sanıkları Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in ‘silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek’ suçunun unsurları oluşmadığından beraatine karar veren mahkeme, Emre Erciş’in aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Duruşmada tutuklama


Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Turan Ababey hakkında ‘silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek’ suçundan’ 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Turan Ababey duruşmanın bitmesinin ardından tutuklanma işlemlerinin yapılması için duruşma salonundan polis eşliğinde çıkarıldı.



6 sanığın dosyası ayrıldı


Mahkeme hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı’nın dosyalarının ayrılmasına, sanık Onur Kala’nın da dosyasının ayrılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:22
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