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Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem tutuklandı

Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 13:14
Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

9,5 YILDA 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI ENGELLENMİŞTİ

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 13:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. eren erdem
  4. tutuklandı

YORUM YAZ

  • Iran safindaIran safinda10 sa önce
    T.C hazinesinden maas alip iran safinda Turkiye ye karsi savasmanin hesabi da sorulsun
  • Haydar Haydar10 sa önce
    İyi olmuş. ETTİĞİNİ BULDU.
  • Bilal DOĞANBilal DOĞAN9 sa önce
    Hadi İran kurtarsın seni, terör atığı,
  • 0000007 sa önce
    İdam Kanunu Acilen Getirilsin. Hainleri Milletin Parası İle Hapiste Beslemek Haramdır.
  • KocasolakKocasolak8 sa önce
    İhanetler cezasız kaldığı için bu kadar hain var ülkemizde, cezasız kalan suç legal sayılır.
  • HilâlHilâl10 sa önce
    Vatan haini fetoya satılmış köpek şerefsiz kanı bozuk haysiyetsiz bunları dar ağacında görürüz inşallah Allah'tan dilerim hapiste tez zamanda geber kurtuluşun olur.
  • gökhangökhan10 sa önce
    ne olacak ki ?Bu şerefsizide diğer Hainler gibi salacaklar dışarıya.
  • AbdoAbdo10 sa önce
    Keskin sirke küpune zarar.Hatirlıyorumda nasilda atip tutuyordu.Millet vekilliğinden aldığı paralar gözune dizine durur iyşallah
  • mtmt10 sa önce
    Günün iyi haberi...
  • BekalBekal9 sa önce
    İranlılar kurtarır artık iranlıların safındaydınya
  • remrem10 sa önce
    yiğitsen cesursan çabuk ölürsün hahaha geber erdem
  • MilletMillet7 sa önce
    varan biirr
  • ŞamilŞamil9 sa önce
    Ne oldu fetönün yaramaz çocuğu.Ne oldu şii katil iranin ve Esedin ajanı.Yaptığının yanında kalacağını mı zannettin.Vatan haini dostlarının yanınada kaçamadın.Dokunulmazlığın arkasına sığınıyordun ne oldu.Herşeyin bir sonu var.Yaşasın ADALET.
  • Deli dumrulDeli dumrul10 sa önce
    ne oldu şam casusu kimsenin ettiği yanına kalmaz bilmez misin bunu ihanet ederken düşünmedin mi
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