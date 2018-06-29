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Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem İstanbul'a götürüldü

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul Milletvekili olan Eren Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle yakalama talebinde bulunması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararıyla gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:20
Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem İstanbul'a götürüldü

Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem'in 6:30 uçağıyla İstanbul'a götürüldüğü ve Çağlayan Adliyesi'nde ifadesinin alınmasının beklendiği belirtildi.

Erdem dün akşam saatlerinde attığı tweetinde, "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" demişti.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı.

9,5 YILDAN 22 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti.

Eren Erdem'in CHP tarafından seçimlerden önce hazırlanan milletvekili aday listelerinde adının yer almaması tartışmalara yol açmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:20
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  5. istanbul
  6. Çağlayan Adliyesi

YORUM YAZ

  • Akif ErsoyAkif Ersoy13 sa önce
    ifadesinde ötmeye hazır bence. chp de yarası olan düşünsün artık...
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