CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye kütah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal bir '31 Mart' açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçime günler kala skandal 31 Mart açıklamasında bulundu. İyice haddini aşan Altay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başknaı Devlet Bahçeli'ye hakaret ve tehdit etti. Bir yerlerden mesaj alıp almadığı bilinmeyen CHP'li Altay, "Hücrede hesapları sorulacak" diye konuştu.

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