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CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan genç kıza psikolojik şiddet!

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Atatürk ilah değildir" dediği için tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Genç kızı giydiği kıyafet nedeniyle tahkir eden cümleler kuran CHP’li Gürkan, sözde özgürlükçü kemalist düşüncesinin "bağnaz"lığını bir kez daha gösterdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
CHP’li Edirne Belediye Başkanı'ndan genç kıza psikolojik şiddet!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk" aleyhinde sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

"Atatürk ilah değildir" diyen Şahin, Mustafa Kemal'i kendi zihinlerinde ‘put’laştırmış kemalist kesimin de hedefi haline geldi.

İşlerine geldiğinde kendilerini modern ve özgürlükçü olduğunu söylemekten geri durmayan laikçi zihniyet, kendi düşüncelerine aykırı bir durum olduğunda ise içlerindeki kin ve öfkeyi ortaya çıkartmaktan geri durmayarak, sözde savunucusu oldukları "özgürlük" söylemini bir kenara atabiliyor. Buna son örnek CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan geldi. 

CHP’li belediye başkanından genç kıza psikolojik şiddet!

CHP’li Edirne Belediye BaşkanıRecep Gürkan, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımda Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emine Şahin’in çarşaf giymesine atıfta bulunarak "Geçen yıl aşırı dekolte giyiniyormuş. Bir uçtan bir uca gidip gelen bir meczup. Belli ki sorunlu bir kişilik." ifadelerini kullandı.

"Sorunlu bir kişilik" diyerek üniversite öğrencisi Şahin'in giymiş olduğu kıyafet üzerinden çirkin ve tahkir edici bir dil kullanan ve içindeki nefreti kusan CHP’li Gürkan, laik-kemalist zihniyetin "özgürlük" söyleminin samimiyetsizliğini bir kez daha göstermiş oldu.

Sıla'yı arayan Aile Bakanı, Emine Şahin’i de arayacak mı?

Skandal sözlerinden dolayı CHP’li Gürkan’a sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "nikahsız birliktelik" yaşadığı Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu arıyarak destek mesajı veren Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da seslenerek "Kıyafeti, tercihi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından bu kadar aşağılık bir dille tahkir edilen, psikolojik şiddet ve linçe maruz kalan üniversite öğrencisi bir kızı Aile Ve Çalışma Bakanlığımız arayıp, bir ‘geçmiş olsun’ dermi" dedi.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
  1. Emine Şahin
  2. Recep Gürkan
  3. CHP’li Edirne Belediye Başkanı
  4. Sıla Gençoğlu
  5. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  6. Atatürk ilah değildir

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