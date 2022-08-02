'CHP’li Divriği Belediyesinde sorunlar bitmiyor'

Türkiye’de belediyecilik yapamayan CHP’li belediyeler, Türkiye’yi nasıl yönetebilir? Sivas ili, Divriği ilçesinde belediye, CHP’li başkanının yönetiminde bulunuyor.

Belediye kanununun hiçbir maddesini doğru dürüst yerine getiremiyor. Tek taraflı ayrımcılıkla belediyeye adam dolduruyor. Daha bir temizlik bile yapılamıyor. Belediye bütçesini yiyorlar. Bu başkan üç dönemdir görevde, belediyeye ait arsaları sattı.

Parayı ne yaptı? Belediye meclis üyeleri, belediye başkanının her yanlışına parmak kaldırıyor. Cumhur İttifakı’nın 4 belediye meclis üyesi oyları yetersiz kalıyor, karşı koyamıyorlar.

Ayrımcılık, TC Kanununda 122.Maddede suç teşkil eder. 27 mahallede hiçbir hizmet yok. Şehrin yarısı gecekondulardan ibaret. Bu gecekondular Iğımbat Tepesi altında bulunuyor.

Başlıkta ifade ettiğim gibi Divriği Çarşısı otopark oldu. Her cadde, her sokak arasındaarabalar park yapıyor. Trafik Kanunu uygulanmıyor. Yasa gereği mülkiye amirleri, trafik komisyonu başkanı, komisyon çalışmıyor. Divriği özel araçların kaderine bırakılmış.

Bu konuyla ilgili fotoğrafları sunuyorum. Plan proje yok. Yatırım yok, ilçe köy gibi idare ediliyor.

Not: İçişleri Bakanlığı yayalara üstünlük tanıyor. Bu hukuki kural ilçemizde uygulanmıyor. Peki, sebebi nedir?

a) Belediye görev yapmıyor,

b) Kolluk Kuvveti yasayı uygulamıyor,

c) Karayolları 2918 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanmıyor,

d) Peki bunun altında ne yatıyor?

Biz hüküm vermek istemiyoruz. İcra makamı müdahale etsin.