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CHP, Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB Büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, toplantıda konuşulan konularla ilgili açıklamada bulundu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:43
CHP, Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti!

Yemekli toplantıya, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

Toplantının ardından Çeviköz, yaptığı açıklamada, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

"Görüş alışverişinde bulunduk"

Çeviköz, toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini ifade eden Çeviköz, "Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkanı buldu." dedi.

Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak 2019'un Türkiye-AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.

"Herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için"

Çeviköz, "Hep sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman 'Türkiye'yi şikayete gitti.' diyerek bazı serzenişlerde bulunuyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:43
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Ünal Çeviköz

YORUM YAZ

  • Hasan cemalHasan cemal25 dk önce
    Oh oh Turkiyeyi sikayetden sonradavatanima donuyorum diyerekten ucaga bindiniz,peki evine varinca, geceyarisi Hanimin sana erkegim vatanimiz icin gorusmeleriniz nasil gecti sorunca sen ne cevap version?Tosun bye.
  • temellltemelll48 dk önce
    kocaman bir yuh diyorum. yediğin içtiğin yaşadığın memleketi şikayet etmeye hiç utanmıyormusun.defol git yahudi soyu. türk olsan şikayet etmezdin.
  • 145314531 sa önce
    Yapmadığınız şey mi ? Rockefeller laf olsun diye demiyor ; Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız,aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar.Üstelik Engin ALTAY ; Bu iktidar dünyanın en iyi işini de yapsa biz onları desteklemeyiz,demisti.Bu partinizin ülkeye ve ülke milletine verdiği değerin en güzel örneği.
  • FatmaFatma1 sa önce
    Allah belanızı versin herzaman hainsiniz
  • MertMert1 sa önce
    Hayırdır? Lanetler!
  • ErsinErsin1 sa önce
    Bunlar halktan ümidini kesmiş zavallı yaratıklardır. Kimblir ne çakallık düşünüyorlar. Analadılar seçimlerde bir bok yapamayacaklarını. Herşey olabilir. Lakin önemli olan safını belli etmek. Karınca gibi Hz. İbrahime su taşıyabilmek. Gerisi lafı güzardır. Kalın sağlıcakla. Ha birde Allahın dediği olur. O kadar .....
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    İşgal edin deseydiniz, yapmadığınız şey değil ki.
  • Sosyalist Kâmil beySosyalist Kâmil bey1 sa önce
    Güzel, dikta rejimi ile yönetilen bir ülke sikayet edilebilmeli. AB o ülkelere cok uzak olmali.
  • HasanHasan1 sa önce
    Aferin size kendinize yakisani yapmissiniz h.inler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Zaten Tek Bildiğiniz Türkiye yi Şikayet Etmek. Hainlik Etmek. Başka Bildiğiniz Yok Şerefsizler.

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