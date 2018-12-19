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CHP, Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB Büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yapan CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, toplantıda konuşulan konularla ilgili açıklamada bulundu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:43
CHP, Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etti!

Yemekli toplantıya, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı.

Toplantının ardından Çeviköz, yaptığı açıklamada, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

"Görüş alışverişinde bulunduk"

Çeviköz, toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini ifade eden Çeviköz, "Bu görüşmeler sırasında hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler, birçok soruya da cevap verme imkanı buldu." dedi.

Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak 2019'un Türkiye-AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.

"Herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için"

Çeviköz, "Hep sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman 'Türkiye'yi şikayete gitti.' diyerek bazı serzenişlerde bulunuyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:43
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Ünal Çeviköz

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