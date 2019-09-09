CHP’li büyükşehir belediye başkanları Beştepe’ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle yönetime gelen AK Parti, CHP ve MHP’li 30 büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer CHP’li büyükşehir belediye başkanları Beştepe’ye gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle yönetime gelen AK Parti, CHP ve MHP’li 30 büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer CHP’li büyükşehir belediye başkanları Beştepe’ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya gelmiş olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Beştepe'ye davetine ilişkin, "Belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanı'nın davetine katılacak" ifadesini kullandı.

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