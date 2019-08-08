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CHP'li Bilecik Belediye Başkanının 'Osmanlı' düşmanlığı! İptal ettirdi

Mazbatasını alır almaz belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin, 'ecdad' düşmanlığına hız kesmeden devam ediyor. Şahin, kentte çalışmaları başlatılan Osmanlı temalı ve kubbeli üst geçit yapımına "Osmanlı eseri istemiyorum" diyerek engel oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 07:35
CHP'li Bilecik Belediye Başkanının 'Osmanlı' düşmanlığı! İptal ettirdi

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’ün bağlı olduğu Bilecik’te ecdada düşmanlık tam gaz devam ediyor. Mazbatasını alır almaz belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin, 1 ay sonra da belediye hizmet binasındaki ‘Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde bulunan panoları kaldırttı. Şahin, skandal icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin kendinden çalışmaları başlatılan Osmanlı temalı ve kubbeli üst geçit yapımını “Osmanlı eseri istemiyorum” diyerek iptal ettirdi.

Kişisel olarak hoşlanmıyormuş!

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, “Bilecik Devlet Hastanesi önünde bulunan üst geçidin özel tasarım Osmanlı temalı ve kubbeli giydirilme çalışması yapılması için ihale düzenlendi ve 18 Şubat tarihinde sözleşme imzalandı. 31 Mart’ta yönetim CHP’ye geçti. Yeni başkanla tanışmak isteyen yüklenici firma CHP’li Şahin ile tanışmaya gitti. Şahin, firma sahiplerine Osmanlı temalı eserlerden hoşlanmadığını, Osmanlı temalı figürler içeren bir eseri asla değerlendirmeyeceğini söylemiş. ‘Bu tarz eserlerin hepsini kaldıracağım’ diye bizzat yüklenici firmaya iletmiş. Yürürlükteki sözleşmeyi kabul etmediğini belirtmiş” dedi.

Sırada hangi eser var acaba?

Karabıyık şunları kaydetti: “Belediye binasındaki figürlerin kaldırılmasına vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Şahin, yenisini yapacağını söyledi 4 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Osmanlı Padişah şeridinde de durum aynı. Bilecik, Osmanlı dönemi için ayrı bir öneme sahip. Acaba bundan sonra hangi Osmanlı eseri kaldırılacak merak ediyoruz. Osmanlı dönemini anlatan eserlere düşmanca tutumun bir an önce son bulması gerekiyor. Vatandaşlar son derece rahatsız.”

Osmanlı temalı eserlere karşı

Yüklenici firma Artil Endüstriyel ve Sanatsal Çözümler Ltd. Şti. yetkililerinden İlke Sayit, CHP’li Başkan Şahin ile yapılan görüşmede olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Görüşme esnasında başkan yardımcılarının ‘Osmanlı temalı eserleri estetik bulmadığını’ ifade ettiğini dile getiren Sayit, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: “Başkan Şahin ise kesinlikle böyle bir mimariyi kabul etmediğini, Osmanlı temalı eserlerin hiçbirini belediyede kullanmayacağını, var olan eserlerinde kaldırılacağını ifade etti. Alternatifler sunduk ama başkan bunu da kabul etmeyerek ‘kesinlikle Osmanlı eseri istemiyorum’ diyerek görüşmeyi sonlandırdı.”

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 07:35
  1. Osmanlı Devleti
  2. Bilecik
  3. Semih Şahin
  4. CHP

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  • MardinliMardinli45 dk önce
    İyi ediyor peygamberimiz sas şöyle buyurur keme tekunu yuvulle alaykum.Siz nasıl olsanız yöneticiniz sizin gibi olacak.Son pişmanlık fayda vermez demmekki halk chp zulmüne mustahaktir bu zalimler zulmüne zorla gelmediler millet seçti millet çeksin bunu söylerken akparti hatasından oldu
  • cccccc46 dk önce
    Chpnin Osmanlı Düşmanlığı dinimize olan düşmanlıktan gelmektedir. Hani millyetçi ipsizler partisi varya bunlara oy veren bu duruma ne diyecekler.
  • cccccc47 dk önce
    Chp demek ingili kuklası şerefsiz demek....
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı48 dk önce
    İMAMOĞLU,Beylikdüzü'ne Tük ve islam düşmanı,papaz görünümlü katil Makarios heykeli dikmişti,nedeni sonradan anlaşıldı.Yunan medyası Konstantinopolis'i fetheden Pontus'lu manşeti geçti.Sen de fazla karın ağrısı çekmeden niyetin neyse onu açıkla.Sahte Kemalist ve Atatürkçüsünüz de aynı zamanda,o sadece kullandığınız çıkar malzemesi.Toprakları yurt yapan Osmanlı'nın doğduğu topraklara seni adam diye seçenler utansın.
  • Balyoz Balyoz 1 sa önce
    Ben herzaman söylüyorum bu CENABETLER bir numarali din düsmanlari cami EZAN bas örtüsü kuran düsmanlari ve bir numarali OSMANLI DÜSMSNLARI bunlar ismet INÖNÜNÜN TOHUMLARI LAMI CIMI YOK ve türkiye hainleri alçaklar ve dis destekli GÜÇLERIN köpekleri vede teröristlerin emrinde tasmali piçler bunlarin alayi
  • ÜlkücülerÜlkücüler1 sa önce
    İP bu konuda ne düşünüyor. Ülkücüler görelim sizi. Şehirde Osmanlı temalı eserolmayacakmış.Nerede? Hem de Osmanlı nın doğduğu Bilecik te.

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