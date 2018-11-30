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CHP’li Tekirdağ Belediyesi'nin su rezilliğini böyle ifşa etti

Skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Vatandaşlar kentte musluklardan akan suların çamurlu akmasından bezdi. Bu durumdan sorumlu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ise CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 14:52

Altyapı hizmetleriyle sürekli eleştirilen CHP’li beldiyelere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de eklendi.

Sular çamurlu akıyor

Kentte her yağmur sonrası içme suyunun çamur aktığı ortaya çıktı.

Bir de aday adayı oldu

Üstelik suyun çamurlu akmasından sorumlu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:52
  1. CHP
  2. Şafak Başa
  3. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  4. içme suyu

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  • süleyman yılmazsüleyman yılmaz35 dk önce
    Sivasta nerdeyse aynı . İçilecek su yok.
  • SerahliSerahli1 sa önce
    Chpkk dan daha nebeklenir c Hp. Zamanındaki istanbulu hatırlayın chpkk ancakherseyiyle çamur atar çamur akar normal yapıları bu
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