CHP’li Tekirdağ Belediyesi'nin su rezilliğini böyle ifşa etti
Skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Vatandaşlar kentte musluklardan akan suların çamurlu akmasından bezdi. Bu durumdan sorumlu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ise CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu.30 Kasım 2018 Cuma 14:52
Altyapı hizmetleriyle sürekli eleştirilen CHP’li beldiyelere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de eklendi.
Sular çamurlu akıyor
Kentte her yağmur sonrası içme suyunun çamur aktığı ortaya çıktı.
Bir de aday adayı oldu
Üstelik suyun çamurlu akmasından sorumlu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu.
YORUM YAZ