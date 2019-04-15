CHP'li belediyenin ilk işi Osmanlı figürlerini kazımak oldu!

Millet değerlerine ve tarihine düşman olan CHP zihniyeti korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi.

Osmanlı figürlerini kazıttı!

Bilecik Belediyesi CHP'ye geçer geçmez ilk işleri, Belediye binasının üzerindeki “saray” ibaresini kaldırmak ve Osmanlı minyatür ve motiflerini duvarlardan kazımak oldu. Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin, belediye binası önünde yazılı olan "Bilecik Belediye Sarayı" yazısını söktürüp yerine "T.C. Bilecik Belediyesi" yazısını astırdı.

Osmanlı'ya karşı nefret dolu bu hareket sosyal medyada büyük tepki çekti.

Belediye girişindeki Osmanlı dönemine ait figürleri kaldırıp yerine Mustafa Kemal ve Cumhuriyet temalı görsellerin koyacağı bildirilen CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediye girişinde geniş çaplı yapılacak bir proje ile bütünüyle bir farklı bir planı uygulamaya koyacağı öğrenildi.