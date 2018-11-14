CHP'li belediyenin aklı sadece heykele çalışıyor: Önce diktiler, şimdi söküyorlar
İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve M. Kemal'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı.14 Kasım 2018 Çarşamba 19:38
M. Kemal'in 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan M. Kemal heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.
KDV hariç 60 bin TL'ye mal oldu
Özellikle yüzü Atatürk'e benzemediği için eleştirilen heykel belediye tarafından KDV'siz fiyatı 60 bin TL'ye yaptırılmıştı.
Brandayla kapatıldı
Vatandaşların eleştirileri üzerine hareket geçen Buca Belediyesi, heykeltraşı yenileme için yönlendirdi. Heykeltıraşın çalışabilmesi için etrafına iskele kurulan 6 buçuk metrelik heykelin çevresi de brandayla kapatıldı. Çalışmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.
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