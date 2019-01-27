CHP'li belediyelerde işçiler perişan! "Hiç değilse yemek verin"

Anamuhalefet partisi CHP’nin elindeki belediyelerin birçoğunda işçiler perişan durumda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümeti sıkıştırmak için ‘asgari ücret en az 2 bin 200 lira olacak’ dediği CHP’li belediyelerin önünü haklarını alamayan işçilerin protestolarına sahne oluyor.

Seslerini duyurmaya çalıştılar

En güncel örneği önceki gün Kadıköy’de yaşandı. KHK ile kadroya geçme imkanı bulan ancak hakları Kadıköy Belediyesi tarafından verilmeyen işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı. İş bırakma eylemi ile seslerini duyurmaya çalışan işçiler, asgari ücretin altında kalan maaşlarının iyileştirilmesini istedi.

Hakkını alamayınca kendini yaktı

10 gün önce de maaşını alamadığını belirten bir işçi CHP’li Ataşehir Belediyesi önünde kendini yaktı. Hem taşeron firmadan 3 aylık alacağını tahsil edemediğini hem de geçen nisan ayında işten çıkartılmasına rağmen tazminatının ödenmediğini söyleyen Ramazan Karabacak son çare olarak Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu’nun kapısını çaldı. Maaşını isteyen ve olumsuz cevap alan Karabacak, Kutlu’ya, “Kendimi mi yakayım” dedi. Kutlu’dan “Yakarsan yak” cevabı alan Karabacak üzerine benzin döküp ateşe verdi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Karabacak, belediye görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Olayın ardından sendikalar belediye önünde gösteri düzenledi.

Yemek bile vermiyorlar

CHP’li Kartal Belediyesi’nde çalışan işçiler de bu yıl başından beri ciddi krizler yaşıyor. Belediye personeli 3 aydır maaş alamıyor, üstüne üstlük kurumda yedikleri yemek de kesildi. Belediye ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamayan sendikalı işçiler baskı altına alındı. Görüşmelere katılan bir işçi, “Biz burada ne kadar örgütlenirsek o kadar baskı görüyoruz. Yemek paramız bile pazarlık konusu. Haklarımız verilmezse biz işçiler olarak bunun bedelini gerek sandıkta gerekse eylem ve grevlerle ödeteceğiz” dedi.

‘Evimize ekmek götüremiyoruz’

Şişli de maaş krizi yaşanan CHP’li belediyelerden birisi. Aylardır ya hiç maaş alamayan, ya da parça parça ücret alan işçiler son olarak geçtiğimiz aralık ayında iş bırakıp belediye önünde gösteri yaptı. İşçiler “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ‘hak, hukuk, adalet’ diyor, partisinin belediye başkanı, işçilerin hakkını vermiyor” tepki gösterdi. Maaş alamayan 2 bin 947 çalışan Kılıçdaroğlu’na, “3.5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP’li belediyelerinde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın” sözleri ile tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta verilen sözler tutulmadı

Beşiktaş Belediyesi’nde, 3 aylık maaşları ödenmeyen işçiler bu durumu protesto etmek amacıyla eylem başlattı. İşçiler maaşlarının ödeneceğine dair verilen sözler tutulmayınca çöp toplamama ve sokakları süpürmeme eylemi yaptı. Eylemin medyada yer bulması ve vatandaşların yoğun tepkisi sebebiyle belediye maaşları yatırdı. CHP’li Avcılar Belediyesi’nde de işçilerin durumu diğerlerinden farksız. İşçiler son 3 yıldır maaşlarını düzenli alamamaktan şikayetçi. Bazı birimlerde 4 ay maaş alamayan işçiler bile var. Belediyenin hizmet satın aldığı şirketlerde çalışan işçiler de mağdur. Belediyelerden para alamayan şirketlerin yüzlerce çalışanı da mağdur.

(Yeni Şafak)