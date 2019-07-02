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CHP’li belediyelerden sapkınlara destek

CHP’li belediyelerden, LGBTİ’li sapkın homoların 30 Haziran’da gerçekleştirdikleri sözde yürüyüşüne destek mesajları yağdı...

02 Temmuz 2019 Salı 10:10
CHP’li belediyelerden sapkınlara destek

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Bolu’daki mültecilerin ekmeğine göz diken, Edirne’de FETÖ’nün darbe girişiminde şehit ettiği kahramanlarımızla dalga geçen, 250 bin şehidimizin yattığı Çanakkale’de eşcinsellik propagandası yapan CHP’li belediyeciliği iyice zıvanadan çıktı. Arkasına İP, HDP ve diğer marjinal grupları alan CHP’li belediyelerden, LGBTİ’li sapkın homoların 30 Haziran’da gerçekleştirdikleri sözde yürüyüşüne destek mesajları yağdı...

İşte CHP’li belediyelerden eşcinsel sapkınlara ‘Pride 2019’ etiketiyle gelen skandal destek mesajları:

-İBB’de eş başkan gibi davranan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Hür doğup hür yaşayanlara selamla.”

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: “Nefret suçlarına, tacize, ayrımcılığa ve saldırganlığa karşı özgürlüğü hep beraber savunacağız.”

-Çanakkale Belediyesi: “Aşkım da değişebilir gerçeklerim de. Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak!

-Edirne Belediyesi: “Dünya bütün renkler ile güzel. Dünyayı sevgi kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey.”

-Şişli Belediyesi: “Her zaman eşit ve adil bir kent, bir ülke ve bir dünya için çalışacağız. Biriz, eşitiz, birlikte daha güçlüyüz. LGBTİ onur haftası kutlu olsun.

-Kartal Belediyesi: “Dünya bütün renkler ile güzel. Dünyayı sevgi kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey.”

-Burhaniye Belediyesi: “Eşit, adil bir kent, ülke ve dünya için diyoruz ki kutlu olsun.

-CHP’li Fethiye, Germencik, Datça, Borçka belediyeleri destek mesajları paylaştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:10
  1. Çanakkale
  2. Bolu
  3. FETÖ
  4. CHP’li belediyeciliği
  5. İP
  6. HDP
  7. CHP
  8. LGBTİ
  9. CHP’li belediyeler
  10. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  11. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  12. Edirne Belediyesi
  13. Kartal Belediyesi

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