Mustafa Ulu/Konya

Yalanlarla, sahte vaatlerle, tehditlerle hatta ve hatta yapmadıkları iyi işleri yapmış ve yapacakmış gibi bol keseden veresiye sallayanlar bakalım şimdi hizmet, icraat, çalışma vakti, seçimler biteli üç ay oldu. CHP’li belediyelerden hiç hayırlı faaliyet duyamadık.

İşten çıkarmalar, koltuk kapmalar, diyet ödemeler, hatta vatandaşa gözdağı ve aşağılamalar başladı bile. 65 yaş üstü yaşlıların kartlarının iptali, papazlarla poz vermeler, Anadolu insanına ve seçmenine bir şey diyemeyeceğim. 31 Martta onlar görevlerini hakkıyla yaptılar. Ankara, Artvin, Şırnak, Antalya vs. ama İstanbul gibi dünya şehri 30 km’den içecek suyu getirilip, 2040’a kadar su ihtiyacı karşılanan, tünellerle ulaşımı kolaylaştırılan dünya havacılığının bir numarası hava ulaşımına kavuşan şehirlerin sultanı İstanbul yüzde 54 ile CHP’ye oy vererek Ekrem efendiyi tahta oturtan o kişiler, kirli havaları, içi boş su kovalarını unuttular ne çabuk? Çamur deryası yollar pislik kokan sular hemencecik unutuluverdi. İnşallah olmaz ama “elim kırılsa da keşke oy vermeseydim” denecek günlere hazır olun ey yüzde 54’ün kahramanları, ama biz yine de Rabbimizden hayır dua ile temenni edelim de…

Rabbimiz bizi “İçimizdeki beyinsizler yüzünden helâk etme Allahım!” diyerek ülkemizin aydınlık geleceğine gayret eden başta Cumhurbaşkanımız ve samimi olan yöneticilerimize, gönül dualarımızla, sabır, gayret diliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüz yıldır bir dikili ağacı olmayanlar geçmişi kirli ve şaibeli olanlar sadece “İçini kurtların yediği iri yapılı hurma kütükleri” benzetmesini hepimiz hatırımızdan çıkarmamalıyız.