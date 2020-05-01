CHP'li belediyeler mazeret üretirken, AK Partili belediyeler hizmet üretiyor! Sağlık çalışanları için bin adet üretildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede örnek adımlar atan AK Partili belediyeler, sağlık çalışanlarının yanında yer almaya devam ediyor.

Üç boyutlu yazıcılar devreye girdi

Şehir genelinde koronavirüsekarşı mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir’e bağlı Bilgievleri, üç boyutlu (3D) yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik üretiyor.

Şimdiye dek bin adet üretildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, eğitim için kullandığı 3D yazıcıları bu sefer sağlık çalışanları için kullandı. Şu ana kadar bin adet siperlik üretilirken, siperlikler ivedilikle sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Çeşitli hastanelere dağıtıldı

Üretilen siperlikler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılıyor.

Mazeret yok, hizmet var

Özellikle maske dağıtımı konusunda çeşitli bahaneler üreten CHP'li belediyeler vatandaşları yalnız bırakırken AK Partili belediyelerin hizmet yarışına girmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bin maske dağıtması, vatandaşlara hizmet noktasında AK Parti belediyeciliğinin farkını gözler önüne serdi.