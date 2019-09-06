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İşe bak işe! CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu'nun duruşmasına yandaş taşıdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun israf iddiasıyla hizmet araçlarını topladığı Yenikapı’daki şovu devam ederken, her defasında AK Parti'yi belediye imkanlarını parti işleri için kullanmakla suçlayan CHP, hem kendi belediyelerinin otobüsleriyle hem de kiralanan yolcu otobüsleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun duruşmasına yandaş taşıdı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:14
İşe bak işe! CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu'nun duruşmasına yandaş taşıdı

5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşması, bugün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi’nde görülüyor.

Otobüslerle yollara düştüler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı o duruşma için, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli noktalarından CHP üyeleri yola çıktı.

Yetmeyince dışarıdan kiralama yapıldı

Söz konusu partililer için hem İstanbul’un CHP’li ilçe belediyelerinden, hem de çevre şehirlerin CHP’li belediyelerinden otobüsler kaldırıldı. Hatta bazı illerde belediye araçları yeterli gelmeyince, büyük yolcu otobüsleri kiralanarak partililerin hizmetine sunuldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:14
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. belediye
  5. CHP
  6. duruşma

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