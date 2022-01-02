CHP'li belediyeler harekete geçmiyor! Büyükçekmece'deki başı boş köpekler dehşet saçıyor
İstanbul Büyükçekmece'de başıboş sokak köpekleri çevre sakinleri için tehdit oluşturuyor. İlçe sakinlerinin amatör kameralarla kaydettiği görüntüler, tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin başıboş köpeklerle imtihanı devam ediyor.
Son olarak sahipleri tarafından tasması çıkartılan pitbull köpeklerinin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasından sonra tekrar ülke gündemine giren başıboş köpek sorunu, yurt genelinde tehdit olmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını gözardı ettiler!
İstanbul Büyükçekmece'de amatör kameralara kaydedilen sokak köpekleri, tehditin boyutunu gözler önüne serdi. Muratçeşme Mahallesi Hünkar tepe Caddesi sakinleri, sokakları istila eden köpekler nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Sahipsiz ve başıboş köpeklerin sürü halinde gezdiği ve havlayarak korku saçtığı anlar vatandaşların amatör kameraları tarafından kaydedildi.
Büyükçekmece ilçe sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaktaki başıboş köpekler için önlem alınması çağrısını kulak ardı eden CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, tehdit saçan köpekler için harekete geçmesini bekliyor.