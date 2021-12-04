CHP'li belediyeden iki skandal birden! Takvime işlediler

CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun belediye başkanlığını yürüttüğü Kırklareli Belediyesi'nin 2020 yılı için vatandaşlara dağıttığı takvimde, Gezi Parkı provokasyonlarını desteklediği ortaya çıktı.

Abdullah Öcalan posteri ve terör örgütlerinin flamaları asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da desteklediği Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda devlete büyük çaplı maddi zarar verilirken Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri ile sözde KCK flaması asıldı.

PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi. Hükümeti yıkma girişimi olarak başlatılan, yabancı ülkelerin de finans sağladığı olayla Türkiye milyonlarca lira zarara uğratıldı.

Vandalların gezi eylemlerini takvime işlediler

Bütün bunlara rağmen Kırklareli Belediye hazırlamış olduğu takvim de gezi parkı eylemlerini unutmadı. 6 kadının çizildiği takvimde bir kadının eline "Diren Gezi" posteri yer aldığı görüldü.

15 Temmuz resmi tatilini yok saydılar

Hazırlanan takvimde, Gezi Parkı olaylarını destekleyen fotoğraflar yer alırken, CHP Lideri Kılıdçaroğlu'nun 'kontrollü darbe' dediği 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile ilgili de bir skandala imza atıldı.

Hain darbe girişimi sonrası devlet tarafından 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmesine rağmen takvimde yer verilmediği görüldü.