CHP'li belediyeden skandal ses kaydı: Kapının önüne koyarız!

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şehirdeki gençlik merkezlerini kapatma kararı ile işsiz kalacak çalışanlar bir araya gelerek basın açıklaması yapmak istedi. İşçilerin buluşacağını duyan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Yuşa Davarcı, bir ses kaydı yayınlayarak çalışanları şöyle tehdit etti:

'Sosyal haklarınızdan faydalanamazsınız'

"Sarıçam'da veya diğer merkezlerdeki bazı arkadaşlarımızın basında çıkan gençlik merkezlerinin kapatılacağı söylentileri ile ilgili belediyenin önünde toplanacaklarını öğrendik. İşin içinde olduğunu düşündüğüm birkaç arkadaşla görüştüm. Kimlerin işin içinde olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın böyle bir yanlış anlaşılma içinde bulunmaları kendilerinin işten çıkartılmasına sebep olur. Bu durum sosyal haklarından faydalanmamalarına sebebiyet verir. Bunun ötesinde bizim tahmin edemeyeceğimiz provokatif eyleme dönüşebilir."

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde üniversite adayı öğrencilere ücretsiz hazırlık kursu veriliyordu.