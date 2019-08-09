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CHP'li belediyeden skandal ses kaydı: Kapının önüne koyarız!

CHP'li Zeydan Karalar'ın Adana'daki gençlik merkezlerini kapatacağının duyulmasından sonra söz konusu merkezlerde çalışan işçilerle öğretmenler eylem yapma kararı almıştı. Eylem haberini alan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı, eski Başkan Aytaç Durak'ın yeğeni Yuşa Davarcı, bir ses kaydı paylaşarak işçileri tehdit etti: "Bu eylem kendilerinin işten çıkartılmalarına sebep olur ve sosyal haklarından da yararlanamazlar."

09 Ağustos 2019 Cuma 20:19

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şehirdeki gençlik merkezlerini kapatma kararı ile işsiz kalacak çalışanlar bir araya gelerek basın açıklaması yapmak istedi. İşçilerin buluşacağını duyan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Yuşa Davarcı, bir ses kaydı yayınlayarak çalışanları şöyle tehdit etti:

'Sosyal haklarınızdan faydalanamazsınız'

"Sarıçam'da veya diğer merkezlerdeki bazı arkadaşlarımızın basında çıkan gençlik merkezlerinin kapatılacağı söylentileri ile ilgili belediyenin önünde toplanacaklarını öğrendik. İşin içinde olduğunu düşündüğüm birkaç arkadaşla görüştüm. Kimlerin işin içinde olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın böyle bir yanlış anlaşılma içinde bulunmaları kendilerinin işten çıkartılmasına sebep olur. Bu durum sosyal haklarından faydalanmamalarına sebebiyet verir. Bunun ötesinde bizim tahmin edemeyeceğimiz provokatif eyleme dönüşebilir."

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde üniversite adayı öğrencilere ücretsiz hazırlık kursu veriliyordu. 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:19
  1. Ankara
  2. Zeydan Karalar
  3. Adana Büyükşehir Belediyesi

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  • YasaaaYasaaa1 sa önce
    Aferin karalar o akp li mhp li libostop tayfasinihepsinin isinne so ver issizler ordusuna katilsinlar bu haybeyeciler bunlarin yerinede chp lileri almasan namert sin

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