0553 313 94 23

CHP'li belediyeden skandal: Engelli parası ile müdürlere tatil...

CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, engelliler için ayrılan parayla müdürlerini ABD'ye yolladı. Kartal Belediyesi Meclisi bu yıl San Francisco'da 6'ncısı düzenlenen Urban Dance Company etkinliği için Kartal İşitme Engellileri Orkestrası'nın yanı sıra Başkan Öz'e yakın çeşitli birim müdürülerinin de ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:35
CHP'li belediyeden skandal: Engelli parası ile müdürlere tatil...

CHP’li Kartal Belediyesi’nin İşitme Engelliler Orkestrası’na ABD’de düzenlenecek festival için davet geldi. Belediye Başkanı Öz, 11 müdürünü de 300 bin TL ödeyerek festivale gönderdi.

MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, aynı meclis kararına son anda bir ekleme yapıp "Başkanlık oluru" ile belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kendisine yakın 11 müdürü Amerika'daki festivale gönderme kararı aldı. Beş günlük gezi için birim müdürlerine belediyenin kasasından 101 bin lira uçak bileti ve vize masrafı ödendi. Konaklama ve diğer giderlerle 11 müdürün ABD gezisinin maliyeti 300 bin TL'yi buldu.

KENDiSiNE YAKIN iSiMLER

AK Partili Meclis üyesi Metin Bektaş, belediyenin müdürlere kıyak geçtiğini belirterek karara büyük tepki gösterdi. Bektaş,"San Francisco'daki festivale belediyemiz bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Orkestrası'nın katılması için oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı meclis kararında oraya gidecek diğer personellerin de isimleri ve gerekçeleri yazılıp izin alınması gerekirken, Sayın Öz meclisi devre dışı bırakarak encümen kararıyla kendine yakın olan birim müdürlerini de götürme kararı alıyor. Yaklaşık 400 milyona yakın borcu olan belediyede böyle bir masraf yapamaz" dedi.

İŞTE O MÜDÜRLER

Güray Ünsever, Oğuzhan Dumlu, Cem Çetin, Hanzade Erdoğan, Burcu Şimşek, Gökhan Akbulut, Özlem Dinç Uludağ, N. Enif Y. Dipşar, Ali Kemal Özdemir, Müjgan Özer, Şükran Çelik.

(SABAH)

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:35
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. skandal
  4. engelli bütçesi

YORUM YAZ

  • hercaihercai23 dk önce
    CHP li beyinsizleri dusunuyorum simdi, ama nafile, inege tapar gibi tapiyorlarlar CHP ye!
  • BAL-KESBAL-KES38 dk önce
    O DA BİR ŞEY Mİ , ERDEK BELEDİYESİ ÖZÜRLÜ ÖZÜRSÜZ HERKESİN PARASIN IU ÇARÇUR ETTİ , 1999 DA 252 MİLYAR ALACAKLI OLAN BELEDİYE ŞİMDİ 210 TRİLYON BORÇLU, BU ÇİVİ DE BU BAŞKANIN DİYECEĞİNİZ ESERİ YOK, İŞÇİ MEMUR 14-15 AY MAAŞ ALACAKLI..BAŞKAN MUHARREM İNCE Yİ GENEL BAŞKAN YAPMA DERDİNDE ONUN PEŞİNDE..KOŞMAKTAN ŞEHRE UĞRAMIYOR.BELEDİYE ALLAH A EMANET
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

General Mobile'den flaş açıklama! 'Yerli üretim...'
  1. General Mobile'den flaş açıklama!..
  2. Formula 1'de zafer Vettel'in!
  3. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
  4. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
  5. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
  6. Yok böyle bir yarışma! Denizli'de..
  7. Dil kanseri bu belirtiler ile kendini..
  8. Bebeğinizi sallayarak uyutmayın!
  9. Saç kaşıntısına ne iyi gelir?
  10. Çocuklarda karın ağrısına dikkat!
  11. Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye..
  12. Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki..
  13. Avustralya'da bakan istifa etti!
  14. Dikkat! Tırnak morarması hasatlık..
  15. Akıllı telefon kullanıcılarına müjde!..
  16. Çocuklara düzenli olmayı öğretmek için..
  17. Papa, kilisedeki çocuklara cinsel..
  18. Çin'in Uber'ine şok!
  19. Flaş iddia! 'Beşiktaş transferi bitirdi'
  20. Kazak turizmcinin korkunç ölümü!..
CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!