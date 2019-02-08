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CHP'li Şişli Belediyesi'nden 'resmi plaka' ile seçim çalışması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi her defasında devleti imkanlarını kullanarak seçim çalışması yürütmekle suçlayan CHP'nin Şişli Belediyesi, CHP'nin adayı Muammer Keskin'in tanıtım pankartlarını asarken resmi plakalı araç kullandı.

08 Şubat 2019 Cuma 12:05

Şişli’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Muammer Keskin’in tanıtım pankartlar resmi plakalı araçlarla ilçenin birçok yerine asıldı. Şişli Mecidiyeköy, yeni belediye binası önü ve ilçenin birçok merkezine asıldığı görüldü. Mecidiyeköy Meydanda, resmi plakalı araçla CHP adayına ait tanıtım pankartları iki kişi tarafından asılırken, bir kişinin sürücü koltuğunda beklediği görüldü. İki şahıs pankartı astıktan sonra resmi araca hızlı bir şekilde binerek, Zincirlikuyu’ya doğru gitmek üzere bölgeden uzaklaştı.

Tepki çekti

Öte yandan CHP adayına ait pankartların asma anı vatandaşların kamerasına da yansırken, vatandaşlar resmi imkanlarla adaya ait pankartların asılmasına tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:05
  1. Muammer Keskin
  2. CHP
  3. afiş
  4. şişli belediyesi

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  • mikâil okuroğlumikâil okuroğlu54 dk önce
    yapsınlar yapsınlar Allah cc belalarını verir inşaallah kendi yaptıklarını havale etmeye bayılırlar köfte yiyen iki amâ gibi.

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