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CHP'li belediye AK Parti üyesi engelli kıza ambargo uyguladı!

CHP'li Yalova Belediyesi'nin engelli genç kız İrem Selek'e AK Parti'ye üye olduğu gerekçesiyle ambargo uyguladığı ileri sürüldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:53
CHP'li belediye AK Parti üyesi engelli kıza ambargo uyguladı!

18 yaşındaki fizik engelli İrem Selek, CHP’li Yalova Belediyesi'ne bağlı Umut Evleri tarafından sağlanan servisle okula gidiyor. Ancak İrem’in siyasi görüşünden dolayı bu hizmete CHP’li belediyenin ambargo uyguladığı iddia edildi.

İddiaya göre, İrem AK Parti gençlik kollarına üye olduğu için gazetede resimlerini gören Umut Evlerinde çalışan CHP’li yetkililer, aileyi belediyeye çağırıp tehdit etti. Hizmetlerden yararlanmak istiyorsa partiden istifa etmesini ve Belediye Başkanı Vefa Salman’dan özür dilemelerini isteyen yetkililer bununla da kalmayıp aileye yaptıklarının yasal olmadığını gerekirse okuldan bile attıracaklarını söyleyerek korkuttu. İstifa etmezse servis aracı göndermeyeceklerini söyleyen CHP’li belediye, baskılarına devam etti. Konu sosyal medyada gün yüzüne çıkınca Yalovalılardan büyük tepki alan belediye, servis aracını göndermeye devam etti.

"AK Parti'ye üye olduğu duyulduktan sonra..."

Anne Sezen Selek, “Benim kızım lise son öğrencisi, iki yıldır belediyenin vermiş olduğu imkanlarla biz okula gidip geliyoruz. Belediye Umut Evlerinden bize araç tahsis etti, fakat şu son zamanlarda kızımın AK Parti'ye üye olduğu duyulduktan sonra Umut Evlerinden beni görüşmeye çağırdılar. Onlara nankörlük yapmışız. Yani burada insan ayrımı olduğunu gördüm. Zeynep hanımın bana karşı konuşmaları beni çok kırdı. Artık sizi taşımaya devam edemeyeceğiz dediler. 18 yaşındaki bir çocuğun siyasi bir partiye üye olmasının yasak olduğunu, okuldan atılabileceğini, şikayet edebileceğini ve hukuken de cezası olduğunu söylediler. Ben bu konuda sessiz kalmak zorunda kaldım. Sonuçta benim çocuğum okula gitmek zorunda. İrem okula gidemezse üzülür. Çünkü okul onun için her şey. O yüzden ben sessiz kaldım onların karşısında. Ben minnettarım onlara, ama beni bu şekilde çok kırdılar. Ben oradan ayrıldıktan hemen 10 dakika sonra telefon geldi. Kendisini ikna ettiklerini söylediler, fakat şartlarının İrem’in üyeliğini geri alması ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Bey'den özür dilemesi olduğunu bildirdiler. Ben buna da tamam dedim. Onun karşılığında sizi taşımaya devam edeceğiz dediler. Ben Vefa Bey ile görüşmeye gittim, ancak kendisiyle görüşemedim belediyede olmadığı için. Vefa Bey'in bununla ilgisi var mı yok mu bir bilgim yok. Bu yapılanlar İrem’i ve beni çok yıprattı. Bu yüzden çok üzgünüm. Particilik olayına girmeleri bizi çok üzdü. Hizmet edilecekse herkese hizmet edilmesi gerekir. Burada insan ayrımı yapılmaması lazım. Bu yüzden biz çok üzgün ve kırgınız. Ama devletimizin bize sahip çıktığını gördük. Gerçekten bu haber duyulduktan sonra arkamızdaki insanların bize destek verebileceğini gördüm. Devletimizin büyüklüğü, insanların bize sahip çıkması bizi çok mutlu etti” dedi.

Öte yandan Yalova Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, belediye içinde de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:53
  1. İrem Selek
  2. CHP
  3. Yalova
  4. belediye

YORUM YAZ

  • OkurOkur42 dk önce
    Birde işkur da iş alımlarına bakılsa müracat edeni akp ye üye olmaya gönderiyorlar yoksa iş yok diyorlar.
  • Ali BULUT Ali BULUT 44 dk önce
    Bu chplilerin eline firsat gecse bizi bir kasik suda bogarlar ist gercek chp budur zalimdir merhametsiz ve dinsizdir

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