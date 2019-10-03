CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tezgahı devirip incirleri yere döktü!

Adana'nın Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu.

"Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın?"

Çevredeki vatandaşların ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim." diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Dökülen incirlerin parasını verdiler

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler, bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.