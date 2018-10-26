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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden yeni skandal!

CHP’li Beşiktaş Belediyesi yeni bir skandala daha imza attı. Yolsuzluk ve rüşvetten görevden alınan Murat Hazinedar’ın koltuğuna oturan Tahir Boğaç'ın, sicili şaibeli şirketten piyasa fiyatının 3 katına 200 lüks otomobil kiraladığı ortaya çıktı.

26 Ekim 2018 Cuma 09:02
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden yeni skandal!

CHP’li Beşiktaş Belediyesi tartışmalı yeni bir ihaleye imza attı. Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında kamuda ciddi tasarruf tedbirleri alırken, CHP’li Beşiktaş Belediyesi 200 adet lüks araç kiraladı.

Kiralama hizmeti, piyasa rakamlarının çok üzerinde olurken, ihaleyi asıl ilginç kılan nokta ise ihalenin verildiği şirket oldu. Tek firmanın katıldığı ihaleyi Ankara merkezli ‘06Antika Turizm ve Taşımacılık’ kazandı. İhale sonrası belediye bu şirkete 2 aylık kiralama hizmeti için 4 milyon TL ödeyecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine vekaleten seçilen Tahir Doğaç’ın onayı alınarak yapılan kiralama işlemindeki şirket CHP’li belediyelere hiç de yabancı değil. Aynı şirket Murat Hazinedar’ın belediye başkanlığı döneminde de 201 araç için açılan ihalede 3 şirketle yarışmış ve iki aylığına belediyenin araç kiralama işini 6 milyon liraya almıştı. 

İzmir’de de aynı şirket

Araçlara ödenen yüksek meblağ o dönemde kamuoyuna da yansımıştı. Beşiktaş Belediyesi’nin araç kiralama işinde vazgeçmediği 06 Antika Turizm ve Taşımacılık daha öcesinde ise bir başka CHP’li olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de işini almıştı. 307 bin TL karşılığında 4 lüks otomobil kiralayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı da büyük tepki çekmişti.

Beşiktaş Belediyesi’nin son ihalesini yeniden verdiği Antika Turizm ve Taşımacılık’a 200 araç için ayda 4 milyon ödenecek. Buna göre bir araca ortalama aylık ödenecek tutar 10 bin TL olacak. Oysa ki piyasada orta segment bir otomobil ayda 2 bin 500 ila 3 bin 500 TL arasında kiralanabiliyor. C segmenti bir Mercedes’in kiralama fiyatı bile aylık en fazla 6 bin liraya çıkıyor. İhale sözleşmesinde özellikle ‘yerli üretim otomobil tercih edilmemiştir’ ibaresi dikkat çekti.

(star)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 09:02
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. chp
  4. Beşiktaş
  5. Beşiktaş Belediyesi
  6. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  7. Murat Hazinedar

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