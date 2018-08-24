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CHP'li belediyeden Kurban Bayramı'nda halk otobüsü rezaleti

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram yoğunluğunu bahane ederek halk otobüs seferlerinde kısıtlama yoluna gitti.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:12
CHP'li belediyeden Kurban Bayramı'nda halk otobüsü rezaleti

Elinde bulundurduğu Belediye yönetiminde yaptığı her işle halkın tepkisini çeken CHP, bu sefer de Aydın'da bir skandala imza attı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan halk otobüsü seferlerinde bayram yoğunluğunu bahane ederek sefer sayısında kısıtlama yaparak halkı bayramda zor durumda bıraktı.

VATANDAŞ MAĞDUR

Duraklarda bulunan çizelgelerde belirtilen saatlerde otobüslerin gelmediğini belirten vatandaşlar da yetkili mercileri aradıklarında ''otobüsler yoğunluk olan yerlere aktarıldı'' ifadesiyle karşılaştıklarını aktardılar. Bu durum sebebiyle çok sayıda vatandaş mağdur oldu.

Kurban Bayramı'nda bayramlaşmak için ücretsiz olan halk otobüslerini tercih eden vatandaşlar da bayram yoğunluğunun bahane edildiğini söyleyerek var olan bu durumdan yakındıklarını belirttiler. 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 17:12
  1. Kurban Bayramı
  2. CHP
  3. Aydın Büyükşehir Belediyesi

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