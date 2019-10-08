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CHP’li belediyede skandal olay! Kartlardan Türk bayrağını kaldırdılar

CHP’li İzmir Karaburun Belediyesi’nde Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yeni personel kimlik kartlarındaki Türk bayrağını kaldırmasıyla gündem oldu.

08 Ekim 2019 Salı 12:31
CHP’li belediyede skandal olay! Kartlardan Türk bayrağını kaldırdılar

CHP’li İzmir Karaburun Belediyesi’nde skandalların arkası kesilmiyor.

Daha önce kendini belediye şirketlerine müdür olarak atayarak ikinci bir maaş bağladığı ortaya çıkan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu kez de yeni personel kimlik kartlarındaki Türk bayrağını kaldırmasıyla gündeme geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Liyakati ve etik değerleri hiçe sayarak belediye şirketine kendisini müdür olarak atayan Karaburun Belediye Başkanı, şimdi de personel kimlik kartlarından Türk bayrağını kaldırmış. Bir CHP’linin bayrakla ne sorunu olur demeyin, oluyor maalesef” ifadesini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da verdiği tepkide, “CHP’li İzmir Karaburun Belediyesi, personel kimlik kartlarındaki Türk bayrağını kaldırmış. HDP ile ittifakın sonuçları...” dedi.  

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:31
  1. CHP’li İzmir Karaburun Belediyesi
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  3. sosyal medya
  4. İlkay Girgin Erdoğan

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