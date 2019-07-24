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CHP'nin seçim yatırımı işçileri belediyenin kasasını boşalttı!

31 Mart seçimlerinde yine CHP diyen Şişli'de belediye başkanı Muammer Keskin, 800 milyon TL’lik borcu kapatmak için belediye meclisinin kapısını çaldı. 48 milyon TL’lik borç talebininde bulunan CHP yönetimine AK Parti grubu ret oyu verdi. Seçim yatırımı olarak 900 kişinin işe alınmasının mali dengeyi bozduğu öğrenildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:34
CHP'nin seçim yatırımı işçileri belediyenin kasasını boşalttı!

Yıllardır CHP yönetiminde olan Şişli Belediyesi borç batağında. 31 Mart seçimlerinin ardından yönetimi CHP’li Hayri İnönü’den devralan CHP’li Muammer Keskin, 800 milyon TL’lik güncel borcu kapatmak için belediye meclisinin kapısını çaldı. 48 milyon TL’li borçlanma talebininde bulunan CHP yönetimine AK Parti grubu red oyu verdi.

Belediyenin emekli olacak personelin kıdem tazminatını dahi ödeyemeyecek konuma geldiğini söyleyen AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, “Kıdem tazminatlarını ödemek için dahi 20 milyon TL’li borçlanma talebinde bulunuldu” dedi.

Seçim yatırımı olarak işçi aldı

31 Mart seçimlerinden bir yıl önce seçim yatırımı olarak belediyeye personel alımı yapıldığını söyleyen Günday, “Şişli Belediyesi’nde yeterli personel olmasına rağmen yeni bir alıma gidildi. Seçimlerden bir yıl önce belediyeye 900 kişilik yeni bir personel alımı yapıldı. Bu da belediyenin giderlerini katladı. Belediye personelinin maaşlarını ödeyemez konuma geldi. Şu an itibariyle maaşlar bir ay gecikmeli olarak yatırılıyor. Borçlar için acil bir önlem alınmaz ise bu aralık her geçen ay artacaktır” dedi.

48 milyon TL borç istedi

Yönetimi CHP’li Hayri İnönü’den devralan CHP’li Muammer Keskin’in ilk icrati borçlanma talebi oldu. Giderlerin karşılanması için 48 milyon TL’lik borçlanma talebi için CHP yönetiminin harekete geçtiğini söyleyen Günday, “Borçlanma konusunu geçtiğimiz meclis toplantısında gündeme getirdiler. Şişli Belediyesinin geliri 400 milyon TL olmasına rağmen borcu 800 milyon TL’ye dayandı. Bu borç yetmezmiş gibi birde 48 milyon TL’lik yeni bir borçlanma konusunu meclise taşıdılar. AK Parti Grubu olarak konuya ret oyu verdik. Eğer bu borçlanmaya izin verilseydi, önümüzdeki dönemlerde Şişli halkı çok daha zor durumlarla karşı karşıya kalacaktı” ifadesini kullandı.

Kıdem tazminatını ödeyemedi

Geçtiğimiz günlerde Şişli Belediyesi’nin olağanüstü toplantı yaptığını ve 20 milyon TL’lik yeni bir borçlanma isteğinde bulunduğunu ifade eden Günday, “Şişli Belediyesi’nde kasa boşaldığı için emekli olacak personelin kıdem tazminatı dahi ödenemedi. Oy birliğiyle bu borçlanmaya izin verdik ve personelin emekli olması için yolu açtık” şeklinde konuştu.

Koltuğa bile haciz gelmişti

Şişli Belediyesi’nde skandallar bununla sınırlı değil.Şişli Belediyesi, İnşaat şirketine olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu. Giderlerini karşılayamayan belediye işçilerin maaşını 3 ay ödeyemedi. Bunun üzerine belediye çalışanları başkanlık binası önünde eylem düzenledi. İşçiler iş bırakma eylemi yapınca Şişli’de çöp dağları oluştu, vatandaşın sokağa bıraktığı çöpler günlerce toplanmadı.

(Yeni Şafak)

 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:34
  1. şişli belediyesi
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