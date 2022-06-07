'CHP’li belediye yönetimi ilçeyi köy gibi yönetiyor'

Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sivas ili, Divriği ilçesi sahipsiz değildir. Haksızlığa karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Divriği’yi ele geçiren CHP belediye yönetimi ilçeyi köy gibi yönetiyor. 1- Şehir merkezinde çarşı girişinde karayolu kenarında tahsis edilen yeşil alan tabela alanı oldu. Buraya çakılan her tabela vatandaşa zarar veriyor. Vatandaş burada virajı dönerken teneke tabelalara çarpıyor.

2-3- Kara Yusuf Mahallesinde Selçuklu dönemi Kemerli Taş Köprü çöplüğün içinde kaldı. Bu semtte oturan mahalle sakinleri çöpünü bu köprünün ayaklarına döküyor. Köprü çökük içinde ve görüldüğü gibi çöplük adeta yeşerdi. Sivas Kültür Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü neden bu köprüyü korumuyor. Kamuoyu önünde ilgili bakanlıklara CHP’li belediyeyi şikayet ediyorum.

Divriği’de yaya yollarI otlarla kaplandı

Kış mevsimi bitki, ilkbaharla birlikte Divriği’de bütün yaya yolları yeşerdi. Geçen yıl sökülen kaldırımlar halen yapılmadı. 1- Kültür Sokak. Burası ilçe merkezinin olduğu bir caddedir.

2- Aheste Sokak. Burasını belediye hiçbir zaman temizlemez. Sökülen kaldırımlar yaya yolda görülüyor. Yaya yolun her iki tarafı otlarla kaplanmış durumda.

3- İlçe merkezindeki yol kaldırımı yapılmıyor. Toprak yol. Burası iki taraf yemyeşil otlar temizlenmiyor. Yol kaldırım yapılmıyor.

4- Eski hastane bölgesindeki bir yaya yol. Otlar temizlenmiyor. Sökülen kaldırımlar yapılmıyor.

Divriği’yi kurtarmak için hükümetten yardım istiyoruz.