CHP’li Maltepe Belediyesi mafya gibi vatandaşı haraca bağladı!

Sancaktepe Belediyesinin çöp konteynerlerini çaldığı iddiasıyla hakkında “nitelikli hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan Maltepe Belediyesi’nin yetkili olmadığı halde işlettiği otoparklar üzerin vatandaşları mağdur ettiği ve bir firmaya haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Sokakları kiraya verdi

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin iştiraki olan Matist ile Park A.Ş firması, 2015 yılında MAPARK’ı (Maltepe Park) kurdu. İlçedeki 186 sokak ve caddeyi otoparka çeviren belediye parkların işletmesini de MAPARK’a devretti. Yasal olarak hakkı olmadığı halde vatandaşlardan da ücret talep eden MAPARK, cadde ve sokaklarda iş yeri bulunan dükkân sahiplerinden de araç başına aylık bin 500 ila 5 bin lira arasında kira istedi. Belediye ödeme yapmayan vatandaşları ise icraya verdi.

Vatandaşa icra takibi

108 adet ödenmemiş park cezası bulunduğu gerekçesiyle icraya verilen bir vatandaş cezaya itiraz etti. İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğüne sunulan dilekçede, cezayı sadece trafik zabıtasının kesebileceği, tahsil yetkisinin de vergi dairesinde bulunduğu belirtildi. Dilekçede karayolu üzerindeki araçlar için park ücreti alınması, yetki ve sorumluluğun gerçek veya tüzel kişilere ait olduğu, bu yetkinin de büyükşehir belediyesinde olduğu ifade edildi.

İBB tabelaları kesti

Vatandaşların şikâyetleri üzerine başkanlığını Ali Kılıç’ın yaptığı Maltepe Belediyesi’nin büyükşehirin yetki alanına girerek, usulsüz ücret toplaması üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir genelinde otopark işletmeciliğinin 5 yıl boyunca İBB iştiraki İSPARK’a verildiğini, MAPARK’ın usulsüz otopark işletmeciliği yaptığını belirterek şikayetçi oldu. İBB zabıta ekipleri talep uyarınca MAPARK’ın sokak ve caddelere izin alınmadan astığı park tabelaları kesti, parkomat alanlarını da kaldırdı. Ancak MAPARK belli bölgelerde hala faaliyetlerine devam ediyor. MAPARK’ın elde ettiği haksız gelirin yüzde 60’ı özel firmaya akıyor. Kalan yüzde 40 ise belediyeye kalıyor.

Tek yetkili büyükşehir

Yasalar Maltepe Belediye ve ortağı özel firmanın haksız kazancını açıkça ortaya koyuyor. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’inci maddesine göre, park yerlerini tespit etmek ve işletmek, kiraya vermek, belediyelere verilen trafik düzenlemeleri ile ilgili işleri yürütme, büyükşehir belediyelerine verildi. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre de park yeri belirleme ve ücret alma büyükşehir belediyelerinin yetkisine bırakıldı.

(Yeni Şafak)