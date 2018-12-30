0553 313 94 23

CHP’li Maltepe Belediyesi mafya gibi vatandaşı haraca bağladı!

Çöp konteyneri hırsızlığıyla anılan CHP’li Maltepe Belediyesi yeni bir skandala daha imza attı. CHP'li belediye yetkisi olmadığı halde, mafyavari yöntemlerle işlettiği otoparkla vatandaşı haraca bağladı.

30 Aralık 2018 Pazar 07:12
CHP’li Maltepe Belediyesi mafya gibi vatandaşı haraca bağladı!

Sancaktepe Belediyesinin çöp konteynerlerini çaldığı iddiasıyla hakkında “nitelikli hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan Maltepe Belediyesi’nin yetkili olmadığı halde işlettiği otoparklar üzerin vatandaşları mağdur ettiği ve bir firmaya haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Sokakları kiraya verdi

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin iştiraki olan Matist ile Park A.Ş firması, 2015 yılında MAPARK’ı (Maltepe Park) kurdu. İlçedeki 186 sokak ve caddeyi otoparka çeviren belediye parkların işletmesini de MAPARK’a devretti. Yasal olarak hakkı olmadığı halde vatandaşlardan da ücret talep eden MAPARK, cadde ve sokaklarda iş yeri bulunan dükkân sahiplerinden de araç başına aylık bin 500 ila 5 bin lira arasında kira istedi. Belediye ödeme yapmayan vatandaşları ise icraya verdi.

Vatandaşa icra takibi

108 adet ödenmemiş park cezası bulunduğu gerekçesiyle icraya verilen bir vatandaş cezaya itiraz etti. İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğüne sunulan dilekçede, cezayı sadece trafik zabıtasının kesebileceği, tahsil yetkisinin de vergi dairesinde bulunduğu belirtildi. Dilekçede karayolu üzerindeki araçlar için park ücreti alınması, yetki ve sorumluluğun gerçek veya tüzel kişilere ait olduğu, bu yetkinin de büyükşehir belediyesinde olduğu ifade edildi.

İBB tabelaları kesti

Vatandaşların şikâyetleri üzerine başkanlığını Ali Kılıç’ın yaptığı Maltepe Belediyesi’nin büyükşehirin yetki alanına girerek, usulsüz ücret toplaması üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir genelinde otopark işletmeciliğinin 5 yıl boyunca İBB iştiraki İSPARK’a verildiğini, MAPARK’ın usulsüz otopark işletmeciliği yaptığını belirterek şikayetçi oldu. İBB zabıta ekipleri talep uyarınca MAPARK’ın sokak ve caddelere izin alınmadan astığı park tabelaları kesti, parkomat alanlarını da kaldırdı. Ancak MAPARK belli bölgelerde hala faaliyetlerine devam ediyor. MAPARK’ın elde ettiği haksız gelirin yüzde 60’ı özel firmaya akıyor. Kalan yüzde 40 ise belediyeye kalıyor.

Tek yetkili büyükşehir

Yasalar Maltepe Belediye ve ortağı özel firmanın haksız kazancını açıkça ortaya koyuyor. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’inci maddesine göre, park yerlerini tespit etmek ve işletmek, kiraya vermek, belediyelere verilen trafik düzenlemeleri ile ilgili işleri yürütme, büyükşehir belediyelerine verildi. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre de park yeri belirleme ve ücret alma büyükşehir belediyelerinin yetkisine bırakıldı.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 07:12
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Belediye
  4. maltepe
  5. otopark

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da alkollü kişi pompalıyla dehşet saçtı!
    1. Bursa'da alkollü kişi pompalıyla..
    2. Dikkat çeken rapor! 15 Temmuz'da..
    3. ABD'li komutandan skandal açıklama:..
    4. Terör örgütü korkudan cinnet halinde
    5. CHP’li Belediye vatandaşı haraca..
    6. Rusya'dan Türkiye'ye önemli mesajı
    7. New York'taki yeni yıl kutlamalarında..
    8. Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi,..
    9. Cristiano Ronaldo atıyor Juventus..
    10. İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı!..
    11. Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!
    12. Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa..
    13. "Çekilme" açıklaması: Trump henüz..
    14. Trump, göçmen çocukların ölümünden..
    15. ABD Başkanı Trump'tan Çin ile anlaşma..
    16. Kanserle savaşan kadın ihmal kurbanı..
    17. Trump göçmen çocuklarının ölümünden..
    18. YPG'li terörist konuştu: ABD'nin..
    19. Dağda mahsur kalan kişileri jandarma..
    20. Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp..
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım