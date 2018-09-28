Yiyin birbirinizi... CHP'den Uğur Dündar'a beklenmedik şamar! Yasakladılar

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'ye açık bir şekilde destek veren Uğur Dündar, seçimlerin kazanılması durumunda TRT'nin ya da Anadolu Ajansı'nın başına atanabileceğinin hayallerini kuruyordu.

Ancak milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oldu. Muharrem İnce'nin hezimeti, Uğur Dündar'ın da bütün hayallerini ve umutlarını yerle yeksan etti.

AA VE TRT HAYALİ

TRT ve AA hayalleri suya düşen Dündar, artık program yapmakta bile güçlük çekiyor.

CHP PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Öyle ki; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Uğur Dündar'ın düzenleyeceği program CHP'li belediye tarafından iptal edildi. Uğur Dündar'ın programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Yılmaz Özdil de katılacaktı.