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CHP’li Yalova Belediyesi borç batağında yüzüyor!

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 77 proje sözünü tutmak bir yana yaptığı lüks harcamalarla Yalovalıları adeta çileden çıkardı. Borç batağındaki belediyenin çöp ve cenaze araçları bile hacizli...

24 Şubat 2019 Pazar 09:53
CHP’li Yalova Belediyesi borç batağında yüzüyor!

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman''n, Yalovalılara verdiği 77 proje sözünü tutmadığı gibi, projelere harcanması beklenen bütçeyi de lüks yemek menülerine harcadığı ortaya çıktı. Bütçeyi tüketen ve borç batağında olan belediyenin araçlarına haciz konuldu.

250 milyon TL borç

CHP'li Başkan Salman, aralarında fuar merkezi, nikah sarayı, helikopter ambulans, Ata Kule ve Kongre Merkezi gibi bir çok projenin yer aldığı vaadlerin hiç birisini yerine getirmedi. Yalova Belediyesi'nin 5 yılda 1 milyar liralık bütçesinin tamamını tüketen Salman, 40 milyon TL borcu olan belediyeyi, 5 yılda 250 milyon TL'lik borç batağına soktu. Salman, yaptığı gereksiz harcamalarla Yalovalıları da çileden çıkardı. Belediyeye her gün haciz işlemi uygulanıyor. Son 2 haftada belediyeye gelen icra avukatlarının yaptığı hacizli dosya sayısı, İcra Müdürlüğü'nün dosya sayılarını ikiye katladı. Yalova Belediyesi'ne yapılan haciz işlemleri arasında belediye ait cenaze aracı ve çöp toplama araçları bulunuyor. Denetleme raporlarına yansıyan harcamalar arasında 4 milyonluk yemek faturaları dikkat çekti. Yalovalı vatandaşlara ikram edilmiş gibi gösterilen 4 milyon liralık menülerde, 'Antep fıstıklı hardallı kuzu pirzola, kabaklı levrek, yengeç ve ahtapot, Türk kahveli mantı, pastırmalı humus, patlıcan beğendili volovan, kuzu pirzola' gibi yemekler dikkat çekti.

Belediye sömürüldü

Yalova Belediyesi'nin bütçe ve kaynaklarını hizmet ve yatırım amaçlı kullanmadığını belirten AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Denetim Komisyonu raporunda açıkça görünüyor ki bu paralar Yalovalılar için harcanmadı. Daha çok temsili ağırlamalar, araç kiralamaları, mazot ve yakıt giderlerine kullanıldı. Üzücü olan ise kaynakların çoğunlukla partizanca tavırlarla kendilerine yakın ve gelecekte siyasi avantaj ve rant sağlayacak nitelikte personel almakta kullanılması. Her ay bankamatik önünde kuyruğa giren bu personel, hiçbir iş yapmadan belediye bütçesinin yüzde 50'sini sömürdü" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:53
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  2. Vefa Salman
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  4. yalova belediyesi
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