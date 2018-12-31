'Noel babalar' İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan arazi sahipleri, yıllardır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü. Gruptan bazılarının Noel Baba kıyafeti giymesi dikkati çekti.

"Balçova arsa mağdurları" adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu paylaştı.

"Eşitsizlik ve adaletsizlik yok mu?"

Hiçbir belediyenin, vatandaşı 45 yıl sene boyunca imar mağduru etmediğini savunan Turan, "Balçova arsa mağdurlarının alamadıkları bu imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur?" diye konuştu.

Turan, açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Leonardo Da Vinci'nin "Son akşam yemeği" isimli eserinin replikasını, Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti.

CHP önünde de eylem yapmışlardı

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Arsa mağdurları, geçen günlerde CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.