0553 313 94 23

'Noel babalar' İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı!

"Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafeti giyerek protesto gösterisi düzenledi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
'Noel babalar' İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan arazi sahipleri, yıllardır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü. Gruptan bazılarının Noel Baba kıyafeti giymesi dikkati çekti.

"Balçova arsa mağdurları" adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu paylaştı.

"Eşitsizlik ve adaletsizlik yok mu?"

Hiçbir belediyenin, vatandaşı 45 yıl sene boyunca imar mağduru etmediğini savunan Turan, "Balçova arsa mağdurlarının alamadıkları bu imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur?" diye konuştu.

Turan, açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Leonardo Da Vinci'nin "Son akşam yemeği" isimli eserinin replikasını, Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti.

CHP önünde de eylem yapmışlardı

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Arsa mağdurları, geçen günlerde CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
  1. CHP
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Noel Baba
  4. eylem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı
    1. Menopozda kalsiyum desteği almak zararlı
    2. Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    3. Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna..
    4. Soğuk su şişmanlatıyor
    5. Alıp yesek bir dert yemesek başka dert
    6. Hasar Akar, "Atatürk'ün hatırasına..
    7. Rusya ve Esed rejimi İdlib'i vurdu!
    8. Milli Piyango'nun yılbaşı özel..
    9. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    10. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    11. Maaşları belirleyecek! İşte..
    12. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    15. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    16. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    17. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    18. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    19. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    20. Geğirme asabi insan belirtisi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!