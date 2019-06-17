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CHP'li kıyımına devam ediyor! Önce sürgün ettiler sonra kovdular

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in orkestra şefliğinden mezar kazıcılığına sürgün ettiği orkestra şefi Ayhan Çil işten çıkarıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
CHP'li kıyımına devam ediyor! Önce sürgün ettiler sonra kovdular

Bilecik’te yönetimin AK Parti’den CHP’ye geçmesinin ardından kadrolu müzisyen Çil, 10 Haziran itibariyle Mezarlıklar Müdürlüğü’ne mezar kazıcı olarak sürüldü. Müzisyen kadrosunda olmasına rağmen yapılan sürgün sonrası itirazda bulunan Çil, sürgünden 3 gün sonra mezarlıkta mezar kazıcısı görevine başlamadığı için iş sözleşmesine son verildi.

Haksız yere yapılan sürgün sonrası işten çıkartıldığını söyleyen Çil, “Yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmayarak gerekli yasal işlemleri başlatacağım. Hakkım olan tazminatımı almak için dava açacağım” dedi.

Yeni Şafak

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
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