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Korona Virüs

CHP’li belediye ‘İyi bilmezdik’ diyerek duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Datça Belediyesi, Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın koronavirüsten ölümünü "İyi bilmezdik" cümleleriyle duyurdu.

2020-04-19 17:03:00 -
CHP’li belediye ‘İyi bilmezdik’ diyerek duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 19671-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.

"Affınızı istirham ediyoruz"

Belediye daha sonra "İyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" mesajını paylaştı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.

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Yorumlar

Putsavar

hepsini laikcilerin zamaninda indira gandi yapmis. amerika sizin gibi m.........larin ana vatani.
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sizofren savar

CHP NİN ÖRNEK ALDIĞI HIRSIZ BATI MEDENİYETİ..
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