CHP'li Karabağlar belediyesi halkı canından bezdirdi!

Karanlık kemalist zihniyetin tahakkümü altındaki CHP’nin vaat ettiği belediyecilik anlayışına örnek CHP’nin kalesi İzmir’den geldi. Belediyelerinde çok sayıda yolsuzluk olaylarının yaşandığı CHP’nin skandalları bununla da sınırlı değil. Şikayetleri, ihbarları kulak arkası eden birçok CHP’li belediye vatandaşı canından bezdirmiş durumda.

CHP'li belediye 6 aydır kayıtsız

İzmir’in Karabağlar ilçesinde belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi olan vatandaşlar ihsan Alyanak bulvarı üzerindeki yıkılan korkuluğun 6 aydır onarılmamasından yakındı.

Can güvenliği yok

Her gün yüzlerce öğrencinin gidiş-geliş güzergahı olarak kullandığı bulvarda bulunan Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu karşısındaki boş arsa ise adeta inşaat atıklarını boşaltma alanı haline dönüşmüş durumda. Öğrencilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığı bulvar konusunda CHP’li nin 6 aydır hiç bir şey yapmadığı öğrenildi.

CHP’li Karabağlar belediyesine çok sayıda şikayet iletmelerine rağmen seslerini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

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