Sivas ili Divriği ilçesinde 1950 yılından önce tek parti döneminde bir cezaevi inşa edemeyen zamanın iktidarı, ilçemiz Cedit Paşa Mahallesinde, aynı mahallenin adını taşıyan Cedit Paşa Camii’ni cezaevi yaptır. İkinci Dünya Harbi’nde Divriği Ulu Camii’ni depo yaptı. 1980’den önce belediyeyi elinde bulunduran CHP yönetimi çarşı içinde Müslüman mezarlığını söküp belediye binası yaptı. Mezarlık sökülürken, çektiğim fotoğraf ve haberi Hürriyet gazetesi bölge sayfasında yayınladı. Dosyamda mevcut bir belgedir. 1978 yılında belediyeyi elinde tutan CHP’li belediye başkanı gecekondu yapımını serbest bıraktı. İlçemizde Hazine arazisi üzerinde yüzlerce gecekondu var.

Bu gecekondularda oturanlar CHP’nin oy deposu olarak seçimde CHP’ye oy veriyorlar. CHP’li belediye Divriği’de kendi yandaşlarını belediyeye doldurdu. İmar planlarında usulsüzlük yapıyorlar.