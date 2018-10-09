CHP’li belediye borcu da yolsuzluğu da patlattı

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, sürekli yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Ataşehir Belediyesi’nin 2014 yılında 170 milyon TL düzeyinde olan belediye borçlarının da 280 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi.

İfadeden sonra salındılar

Ataşehir Belediyesi’nde bir ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ataşehir İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2015/20596 kayıt numaralı ihalesine fesat karıştırıldığına dair Özyurt Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ unvanlı şirket avukatınca yapılan ihbar üzerine 2016/7232 numaralı dosya üzerinden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İhale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyon üyesi olan 5 şüphelinin savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edildikleri belirtilen açıklamada, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, soruşturmanın yasal mevzuat çerçevesinde gerekli muhakeme işlemleri yapılmak suretiyle devam ettiği kaydedildi.

Borcu 300 milyona dayandı

Daha önce gazetemiz Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira olduğu belirlenmişti. CHP’li belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da 255 milyon 124 bin lira, 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermişti.

Zonguldak’ta halkçı belediyeden esnafa yüzde 47 kira zammı

CHP’li Zonguldak Belediyesi de zam furyasına uydu. Milli ve yerli duruşun yanında yer almak yerine zamlarla bölge halkına ve esnafa zulmetmeyi seçen belediye yüzde 47 oranında zam yaptı. Acılık Caddesi’nde esnaf, yapılan yeni kira zamları ile şaşkına döndü. Acılık Camii altında bulunan Zonguldak Belediyesi’ne ait iş yerlerindeki esnafın ödediği kira bedeline 600 TL’den 955 TL’ye çıkartıldı. Zonguldak Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından aylık 600 TL kira veren bir iş yerine gönderilen yazıda; “Belediye Başkanlığı İhale Kararı ile tarafınıza ihale edilen iş yerinin yıllık kiralama süresi sona erdiğinden İş Yeri Kiralama Sözleşmesi’ne göre, Devlet İstatistik Enstitünce yayımlanan Yurt İçi Fiyat Endeksi’ne oranla artırılarak aylık kiranız 955 TL olarak belirlenmiştir” denildi. Yapılan kira zamlarının yaşanan ekonomik krizde çok olduğuna dikkat çeken esnaf, Zonguldak Belediyesi’ne tepki gösterdi. Kiralara yapılan haksız zammı hukuksuz bulan esnaflar, “Ülkede fırsatçılar zaten zam yapıyor. Bu zam furyasına bir de Zonguldak Belediyesi katıldı. Kiranın Yurt İçi Fiyat Endeksi’ne oranla artırıldığı belirtiliyor. Zaten zor günlerden geçiyoruz. Yüzde 50’ye yakın kira artışı da ne demek? Esnaf evine ekmeği zor götürürken bu kiraları nasıl ödeyecek? Zonguldak Belediye Başkanlığı’nın bu konuda bir düzenleme yapmasını istiyoruz. Hiç olmazsa şu ekonomik kriz döneminde esnafını koruyacak bir kira belirlemeli” ifadelerini kullandı.