'CHP’li belediye başkanını hükümete bildiriyoruz!..'

Sivas ili, Divriği ilçesi sorunları, Türkiye’deki sorunlardan ayrı soyutlanamaz. Türkiye’yi 1980 yılı öncesi sorunlara sürüklemek isteyen kartel şirketlere izin verilmemeli. Örneğin ilçemiz de enflasyon tehlikesinden etkileniyor. Bir örnek verirsem, ilçede üretilen kuru kaymağın kilosu 300 TL’dir. Divriği çevre illere 180 km’dir. Yolcu taşıyan minibüsler, Divriği-Sivas arası bilet 50 TL. Bir taksi Sivas’a 400 TL’ye yolcu taşıyor. Genellikle hastanemiz tedavi hizmetlerine cevap veremediği için hastalar Sivas ve Malatya’ya gidiyor. Divriği Devlet Hastanesi D grubunda olup 4. basamak hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığı, Planlama Şubesi ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, Divriği Devlet Hastanesine genel cerrah gelmiyor. Tayini çıkan genel cerrah istifa ediyor. Bu durumu Sağlık Bakanımıza açıktan bildiriyorum.

Divriği’deki bu sağlık sorununa ve enflasyon tehlikesine paralel olarak ilçemizdeki sorunları kördüğüm haline getiren CHP’li belediye başkanını hükümete bildiriyor, ilçe merkezindeki sorunları yerinde inceleyecek bir müfettiş heyeti veya bir parlamento heyetinin denetlemesini hükümetimizden talep ediyoruz.

Saygılarımla.