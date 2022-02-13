CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, çok fena yakalandı
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yerel halk tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmadan, alkollü bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özcan'ın korumaları, o anları kaydeden gazeteciye müdahalede bulundu.
Mülteciler hakkında yaptığı açıklamalarla ve partisi hakkındaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, çıkışında görüntülendiği bir restoran nedeniyle gündeme geldi. Yerel halk tarafından, göreve gelir gelmez restoranlara içki ruhsatı vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Özcan, dansöz oynatılan alkollü bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yerel basında çalışan bir gazetecinin kaydettiği görüntülerde, Özcan'ın alkollü mekandan çıkarak, korumaları eşliğinde arabasına yöneldiği görüldü. Kayıt aldığı anlaşılınca korumalar tarafından sıkıştırılan gazeteci, bölgeden uzaklaştırılmak istendi.
"Cami ve okul alanının yanına meyhane ruhsatı verdi" iddiası
Yerel basında Özcan hakkında yayımlanan haberlerde, Borazanlar Mahallesinde bir cami ve okul alanının yanına verilen meyhane ruhsatı verdiği belirtiliyor.