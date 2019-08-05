CHP'li belediyelerde torpilin sonu yok! Şoförünü başkan yardımcısı yaptı Oğlunu genel müdür yardımcılığı görevine getiren CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, şimdi de özel şoförünü belediye başkan yardımcılığı görevine getirdi.

İzmir'deki Torbalı Belediyesi'yle ilgili skandalların, ardı arkası kesilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, yeniden göreve gelince ilk iş olarak oğlunu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi ve 7 bin lira maaş bağladı. Atamanın ortaya çıkmasıyla geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Uygur'un, yeni bir skandalı daha patlak verdi. Şoför 2 numara oldu CHP'li başkan, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

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