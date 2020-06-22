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Korona Virüs

CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP'li Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:05:00 -
CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır"

Belediye olarak bu süreçteki çalışmaları anlatan Bozdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Corona virüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim.

Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim."

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