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CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet için yalvardı: Gidin imza verin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 100 bin imza sınırını geçemeyeceği endişesine kapılan CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Karamollaoğlu’na imza çağrısında bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:01
CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet için yalvardı: Gidin imza verin

24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla aday olan isimlerin ilk gün aldıkları imza oranları belli oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 127850 imza alarak 100 bin imza barajını geçen ilk lider olurken, “'100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz' diyen Saadet Partisi Teme Karamollaoğlu'nun imza sayısı ise 44 bin 967'de kaldı.

Karamollaoğlu'nun 100 bin imza sınırını geçemeyeceği endişesine kapılan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ise sosyal medya hesabından Karamollaoğlu'na imza çağrısı yaptı.

KENDİ ADAYINI UNUTTU TEMEL'E İMZA İSTEDİ

Bekaroğlu sosyal medya hesabından “İlk gün 50 bin imzaya yaklaştı; haydi arkadaşlar, haydi ülkemin güzel insanları, solcular, vicdandılar, hakkaniyet yanlıları, adalet aşıkları; Sayın Karamollaoğlu'nu desteklemek için yarın seçim kurullarına akalım, Comandante Temel'i mahçup etmeyelim... Haydi Dostlar...” sözleriyle Karamollaoğlu'na destek istedi.



Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:01
  1. Sosyal Medya
  2. Meral Akşener
  3. Saadet Partisi
  4. Mehmet Bekaroğlu

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin1 sa önce
    Oh zavallılar ahir ömürlerinde CHP şemsiye içinde Allah'ın huzuruna gidiyorlar yazık ki yazık
  • sukrusukru59 dk önce
    Hani süre kısıtlıydı,aday olamasınlar diye böyle ayarlanmıştı.Demekki bir günde bile istenilen imzanın neredeyse birbuçuk katı imza toplanabiliyormuş.Şimdi bu iftirayı atanların yüzü kızarıyormudur acaba.
  • yasinyasin47 dk önce
    Bekaroğlu ve avanesi temeli çok severler
  • AdnanAdnan1 sa önce
    Sayin bekaroglu saadeti satti chp ye katildi. Nasil bir zihniyet nasil bir acziyet bu.... Artik SP=CHP=HDP=İP oldu..
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