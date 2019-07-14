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CHP’li Mehmet Bekaroğlu rekor israfı açıklayamadı...

Ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak bol keseden harcamadan geri durmayan CHP'de milletvekillerinin telefon faturası skandalından sonra şimdi de posta giderleri gündeme geldi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:54
CHP’li Mehmet Bekaroğlu rekor israfı açıklayamadı...

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Ülkede ekonomik kriz var!’ diyerek çığırtkanlık yapan CHP, iş kendisine gelince bol keseden harcamadan yapamıyor. 2016 yılında 1.2 milyonluk telefon faturası ile gündeme gelen CHP’li milletvekilleri şimdi de posta gideri ile adlarından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin posta giderlerine ait Mayıs ayı giderleri ile ilgili hazırlanan raporda en fazla fatura CHP İstanbul Milletvekilli Mehmet Bekaroğlu’na ait olması dikkat çekti. 22 bin 753 lira ile posta gideri rekortmeni olan Bekaroğlu’nun arkasından, 19 bin 235 lira ile CHP’li Özgür Özel geliyor. Akit’in ulaştığı Bekaroğlu, sorunun tamamını dinlemeden topu TBMM Divan Başkanına atarak, “Bu soruyu bana değil, Sayın başkana sorun” diyerek telefonu kapattı. Diğer rekortmen Özel’in telefonuna ise ulaşamadık.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:54
  1. Ankara
  2. CHP
  3. CHP’li milletvekilleri
  4. CHP İstanbul Milletvekilli Mehmet Bekaroğlu
  5. CHP’li Özgür Özel
  6. Akit
  7. TBMM Divan Başkanı

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