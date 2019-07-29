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Kılıçdaroğlu'nun bu sözü de havada kaldı! CHP'li başkanlar belediyelere akrabalarını doldurdu

31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye başkanlarına "İşi ehline vereceksiniz" diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sözü gibi bu sözüde lafta kaldı. Partizanca bir tutu sergileyen CHP'li başkanlar belediyeleri akrabalarıyla doldurdu.CHP'li Menderes Belediye Başkanı amcasının oğlunun eşini özel kalem müdürü yaparken, Seyhan Belediye Başkanı ise damadını özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
Kılıçdaroğlu'nun bu sözü de havada kaldı! CHP'li başkanlar belediyelere akrabalarını doldurdu

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yönetimlerde tercihlerini yaptı. Göreve başlayan bazı belediye başkanlarının ilk işi, akrabalarını belediyelerde görevlendirmek oldu.

Bu isimlerden biri, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar oldu.

Amcasının oğlunun eşi özel kalem müdürü

CHP'li başkan, özel kalem müdürü olarak görev yapan Yavuz Selim Aktaş'ı görevden aldı, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı görevlendirdi.

Halasının eşi başdanışman

Bir akraba kıyağı da Menemen Belediyesi'nde yaşandı.

CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

Damadını özel kalem müdürü yaptı

Tepkilere neden olacak üçüncü atama haberi ise Seyhan Belediyesi'nden geldi.

CHP'li Mehmet Akif Akay, damadı emekli subay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

Erkal Şenyurt'un atandığı görevde bulunan Betül Yamanyılmaz ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrine atandı.,

Başkanın kuzeni sekreteri oldu

Dördüncü atamanın adresi İzmir. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, Selçuk Belediyesi'nde sekreter olarak görevlendirildi.

Oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı

İzmir'deki Torbalı Belediye Başkanı da oğlunu belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevelendirmişti.

Başkan İsmail Uygur, 7 bin lira maaşla görevlendirdiği oğlu Efe Uygur'u tepkilerin ardından görevden almıştı.

Kılıçdaroğlu: İşi ehline vereceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli… Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Uzun bir Adalet Yürüyüşü yaptık, Mısır’daki sağır sultan duydu yürüyüşümüzü. Adaletle yöneteceksiniz. Belediye çalışanlarının özlük haklarına sahip çıkacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz ki, size oy vermeyenler bile size saygı duysun." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
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  8. Menemen Belediyesi
  9. Seyhan Belediyesi
  10. Selçuk Belediye Başkanı
  11. Torbalı Belediye Başkanı

YORUM YAZ

  • MilletMillet31 dk önce
    BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANLARININ KAHİR EKSERİYETİ BİR MEZHEP MENSUBUDUR. ASLINDA MEZHEP KİSVESİ ALTINDA ERMENİDİRLER. TIPKI GENEL BAŞKANLARI GİBİ. BU ADAMLAR DEVLETİ DÜŞMAN KABUL EDERLER VE DEVLETTEN KOPARILAN HER ŞEY ONLARA HELAL VE GANİMET SAYILIR. ŞİMDİ BU ADAMLARIN SAYILARI DA AZ OLDUĞUNDAN MECBUR AKRABALARI ALIYORLAR. BİZİM AHMAK SOSYAL DEMOKRATLARIN OYLARINI ALIP KADROLARA AKRABALAR .TIPKI BİR ZAMANLAR YARGITAYDA ÖRGÜTLENDİKLERİ GİBİ .YARGITAYIN YÜZDE YETMİŞİ BUNLARDAN İDİ BU YÜZDE YETMİŞİN YÜZDE ATMIŞI DA BİRBİRİYLE AKRABA İDİ YALAN DEĞİL GERÇEK KEMALİSTLER UYUYUN
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 35 dk önce
    Beni seni yapacak deyilya tabiki öyle yapacaklar vekâlet verenler düşünsün..
  • Ali efe Ali efe 37 dk önce
    Bunlara inanipta rey veren ahmaklar daha iyi işler mi bekliyor yalan dolan talan yapılacaklar bunlar
  • Mustafa Mustafa 41 dk önce
    Yok aslında birbirlerinden farkları sadece parti amplemleri değişik

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