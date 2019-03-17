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CHP'li Belediye Başkanı yaptırdığı büste tepki topluyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandallı'nın yaptırdığı büste tepkiler artıyor. Vatandaşlar ve partililer siyah çelenk bırakarak tepki gösterdi.

17 Mart 2019 Pazar 14:19
CHP'li Belediye Başkanı yaptırdığı büste tepki topluyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandallı, 2017 yılında İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı’nda, kendi büstünü yaptırmasının ardından vatandaşlardan tepki almıştı. Bunun üzerine diğer eski başkanların da büstlerini yaptırarak tepkileri azaltmaya çalışmıştı. Mandallı’nın, hem vatandaşlardan, hem de diğer partilerden gelen tepkilere rağmen büstünü kaldırmaması tepkileri arttırıyor. Mandallı'nın, büstünün altına seçildiği tarihi koyarken, görevinin bitişine yönelik bölümün ucunu açık bırakması ise dikkat çeken bir başka noktayı oluşturuyor.

Mandallı, 1986’da Kapaklı’nın ilk belediye seçimlerinde SHP çatısı altında kurucu meclis üyesi olarak seçildi. Bir dönem CHP belde teşkilat başkanlığını yürüttükten sonra 1993 yılında DSP’de siyaset hayatına devam ederek 1994 yılına kadar meclis üyeliği yaptı. 2004 ve 2009 yılındaki seçimlerde DSP’den Belediye Başkanı oldu. 2014’te ise CHP’nin adayı olarak seçimlere girerek yeniden başkan seçilen Mandallı 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden adayı olarak gösterildi.

Siyah çelenkli protesto

Mandallı’nın yeniden aday gösterilmesinin ardından tepkiler iki katına çıktı. CHP’li İrfan Mandalı’nın eski başkanlarla birlikte parka kendi büstünü de koymasına AK Parti ilçe teşkilatı tepki göstermiş ve büstüne siyah çelenk bırakarak Mandalı’yı protesto etmişti. 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:19
  1. Tekirdağ
  2. Kapaklı
  3. CHP
  4. CHP’li Belediye Başkanı İrfan Mandallı
  5. AK Parti ilçe teşkilatı
  6. SHP
  7. DSP
  8. İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı

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