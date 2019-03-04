Günlük 110 bin, aylık 4 milyon lira! CHP'li başkanın araç saltanatı

Vatandaştan kopuk CHP’li belediyelerin lüks saltanatına bir yenisi daha eklendi. Halka hizmet yerine belediye bütçesini şaşalı yaşamları için kullanan Sarıyer Belediyesi’nin borcu 500 milyon lirayı geçti. Ancak, CHP’li Başkan Şükrü Genç, belediyenin borcunu ödemek yerine her ay araç kiralama şirketlerine KDV ve yakıt hariç 2 milyon 800 bin lira fatura ödüyor. KDV ve yakıt fiyatları da eklendiğinde belediyenin kasasından yaklaşık 4 milyon lira çıkıyor.

Belediyenin kiraladığı 231 aracın günlük kira bedeli 110 bin lira olurken bu araçlardan 50 tanesi ise Başkan Genç ile yardımcılarının rahatı için tahsis edildi. Belediye söz konusu araçların yakıtı için ise 101 bin litre motorin, 2 bin 80 litre de benzin harcanıyor.

Akaryakıt için belediyeye kesilen aylık fatura ise yaklaşık 700 bin lira.

Belediye borç batağındayken milyonluk araç kullanan Başkan Genç, tepkiler üzerine makam otosunun logosunu sökmek zorunda kaldı.

Değeri 2 milyon TL

En masraflı araç ise Başkan Şükrü Genç’in kullandığı 5 bin motor gücüne sahip yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Audi marka A8L model araca ait. 2009’da “Kendi arabamı makam aracım olarak kullanacağım” diyen CHP’li Genç, 2019’da fiyatı 2 milyon lirayı bulan ve belediye kasasından kiralanan A8L makam aracıyla geziyor. CHP’li başkan, tepkiler üzerine lüks aracın marka logosunu da söktürdü.

Halkın parasını har vurup harman savuran belediyede beş belediye başkan yardımcısı makamı olmasına rağmen 11 makam aracı kiralandı. Volkswagen Passat marka bu araçlardan 6’sının ise kime tahsis edildiği ve nerede kullanıldığı ise bilinmiyor. Belediye Başkanvekili için iki adet makam aracı tahsis edilirken özel kalem için de 10 adet araç tahsis edilmiş.

HADEP'liye de tahsis

Kiralanan bir aracın ise Kadıköy’de ikamet ettiği belirtilen HADEP Eski Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Günel’e tahsis edildiği ve Günel’e özel şoför de verildiği ileri sürüldü. HADEP, Anayasa Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK’ya destek verdiği suçlamasıyla 2003 yılında kapatılmıştı.

Dört katı fazla masraf

Sarıyer Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, lüks araç saltanatına isyan ederek “Arnavutköy yüzölçümü olarak 3,5 kat daha büyük ama bizim araç kiralama ve yakıt giderimiz onlardan 4 kat fazla. Sarıyer’de 4 milyonu bulan gider Arnavutköy’de 500 bin lira ile sınırlı” dedi. Daha önce Sarıyer Belediyesi hizmet binasını olmadığın ve birimlerin ayrı yerlerde olduğunu hatırlatan Coşgun “Hizmet birimleri tek çatı altına toplandı ancak araç kiralama gideri düşeceğine 2 kat arttı. 17 milyondan 39 milyona çıktı. Yakıtla beraber yıllık araç gideri 48 milyonu buluyor” şeklinde konuştu.