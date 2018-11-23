CHP'li Maltepe Belediye Başkanının babası hayatını kaybetti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın babası Hasan Kılıç vefat etti. Kılıç’ın cenazesi 25 Kasım Pazar günü, memleketi Tunceli Pülümür ilçesi Kaymaztepe Köyü’nde toprağa verilecek.

Sosyal medyadan paylaştı

Bir süredir tedavi gören Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın babası Hasan Kılıç, Antalya’da hayatını kaybetti. Babasının vefatını sosyal medyada paylaştığı bir şiirle paylaşan Kılıç, “Babam, ağabeyim, arkadaşım, kardeşim ve yoldaşım... Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı öne eğemez. Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. Yarın Öğretmenler Günü, herkesin ilk öğretmeni babasıdır. Ben bugün ilk öğretmenimi, sevgisini her zaman yüreğimde hissettiğim, beni bugünlere taşıyan, her koşulda bana güvenen, güç veren Babam Hasan Kılıç’ı kaybettim” ifadelerini kullandı.

Hasan Kılıç’ın cenazesi, 25 Kasım 2018 Pazar günü saat:12.00’da Tunceli Pülümür Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Kaymaztepe Köyü’nde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

Kılıç, babasının cenaze töreniyle ilgili ise şu bilgiyi verdi:

“Sevgisini her zaman yüreğimde hissettiğim, can yoldaşım, sırdaşım babam Hasan Kılıç Hakk’a yürüdü. 25 Kasım 2018 Pazar günü saat:12.00’da Tunceli Pülümür Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kaymaztepe Köyü’nde bulunan aile kabristanında defnedilecektir.”