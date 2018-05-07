CHP'li Yalova Belediye Başkanı'nı böyle yerin dibine soktu

16 Nisan Referandumu öncesinde Yalova'da halka hitap eden Muharrem İnce, "Yalova Belediye Başkanımıza da bir alkış alalım" dediğinde kalabalığın içeinden vatandaşın tepkisi, CHP'li Belediye Başkanı'nı adeta yerin dibine soktu.