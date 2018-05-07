CHP'li Yalova Belediye Başkanı'nı böyle yerin dibine soktu
16 Nisan Referandumu öncesinde Yalova'da konuşlan CHP'li Muharrem İnce, "Yalova Belediye Başkanımıza da bir alkış alalım" dediğinde vatandaşın tepkisi, CHP'li Belediye Başkanı'nı rezil etti.07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:54
16 Nisan Referandumu öncesinde Yalova'da halka hitap eden Muharrem İnce, "Yalova Belediye Başkanımıza da bir alkış alalım" dediğinde kalabalığın içeinden vatandaşın tepkisi, CHP'li Belediye Başkanı'nı adeta yerin dibine soktu.
YORUM YAZ