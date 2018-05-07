Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li Yalova Belediye Başkanı'nı böyle yerin dibine soktu

16 Nisan Referandumu öncesinde Yalova'da konuşlan CHP'li Muharrem İnce, "Yalova Belediye Başkanımıza da bir alkış alalım" dediğinde vatandaşın tepkisi, CHP'li Belediye Başkanı'nı rezil etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:54

16 Nisan Referandumu öncesinde Yalova'da halka hitap eden Muharrem İnce, "Yalova Belediye Başkanımıza da bir alkış alalım" dediğinde kalabalığın içeinden vatandaşın tepkisi, CHP'li Belediye Başkanı'nı adeta yerin dibine soktu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:54
  1. Muharrem İnce
  2. Yalova
  3. belediye başkanı

YORUM YAZ

  • hayriye aykanathayriye aykanat1 sa önce
    ordaydım ve coşkulu bir alkış geldive mıtıng mükemmeldi
  • bozkurt1071bozkurt10711 sa önce
    İŞTE DEMOKRASİ BUDUR YİYORSA AKP Lİ BİR BAŞKANI YUHALAYIN ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türk gemisine çarpankaptan görevden alındı
  1. Türk gemisine çarpankaptan görevden..
  2. Meteoroloji'den İstanbul için 'sel'..
  3. ÇAYKUR uyardı: Çayı belirli fiyatın..
  4. Kayseri'de piyasaya sahte para süren 3..
  5. Siyasi sığınmacı Cem Uzan parti..
  6. Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları..
  7. Milyoner sayısı 7 bin kişi arttı
  8. Mersin'de kaçak kazı operasyonu!
  9. Houston Rockets durmuyor!
  10. Sigortacılıkta yeni dönem geliyor
  11. Kudüs'te ABD skandalı!
  12. Çöplerin sergilendiği müze: Dönüşüm..
  13. Anadolu TOKİ’nin kapısına yığıldı
  14. Bu ekmeğin ücreti 77 lira
  15. Esrarkeşler isyan etti!..
  16. Ekonomik kriz takas sistemini doğurdu:..
  17. FETÖ İyi parti için göndermiş!
  18. Kıtlık yüzünden para devri bitti! Saç..
  19. Yok artık Mohamed Salah! Bu bir ilk...
  20. TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm
Kuveyt Türk
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
Muharrem İnce açık açık tehdit etti!